La giustizia tedesca non proseguirà con il procedimento contro Medacta Group SA e, nello specifico, contro il CEO di Medacta Inernational Francesco Siccardi e Jörg Häfner di Medacta Germany. Ad annunciarlo è il gruppo con sede a Castel San Pietro attraverso una nota stampa. L’azienda, ricordiamo, era indagata da marzo 2019: un consulente medico di Medacta, secondo gli inquirenti tedeschi, avrebbe «influenzato legalmente o tentato di influenzare» gli acquisti di una clinica. In particolare, il consulente avrebbe spinto per diversi prodotti ortopedici, alcuni dei quali appartenenti a Medacta, dietro supposti pagamenti. La richiesta di Medacta di porre fine al procedimento, formulata già nell’agosto 2019, è stata infine accolta.