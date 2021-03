Ricavi in crescita lo scorso anno per Medacta, nonostante il calo delle vendite. Il produttore di dispositivi ortopedici con sede a Castel San Pietro ha registrato un utile netto di 37,1 milioni di euro (40,6 milioni di franchi), contro gli 11,8 milioni dell’anno precedente. Il consiglio di amministrazione proporrà alla prossima assemblea generale di rinunciare al pagamento di un dividendo.

A livello operativo l’Ebitda si è contratto a 88,1 milioni di euro contro i 91,5 milioni del 2019. Il relativo margine rettificato si è attestato al 29,1%, in calo di 0,4 punti percentuali rispetto al 2019, indica la società in una nota odierna. La redditività è comunque superiore alle attese degli analisti interpellati dall’agenzia Awp.

A fine gennaio l’azienda aveva annunciato un calo del fatturato del 2,6% a 302,5 milioni di euro. A causa dell’epidemia di coronavirus soprattutto in primavera si è assistito a un differimento degli interventi medici in campo ortopedico, era stato spiegato. La ripresa della domanda nella seconda parte dell’anno non ha potuto compensare interamente quanto mancato prima.