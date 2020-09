Medacta risente del lockdown ma i risultati, sebbene in calo, sono comunque superiori alle attese. È questo quanto emerge dal comunicato stampa diffuso ieri dal gruppo con sede a Castel San Pietro (TI) che produce dispositivi ortopedici. Nel primo semestre di quest’anno la società ha registrato un utile netto di 9,7 milioni di euro (10,5 milioni di franchi), in flessione del 14% rispetto alla prima metà dello scorso anno, periodo in cui i profitti si erano peraltro già contratti sensibilmente in seguito, fra l’altro, ai costi per l’entrata in Borsa.

Dal canto suo il risultato operativo a livello Ebitda è passato da 33,5 a 31,9 milioni. Il fatturato - noto già da luglio - si è attestato a 135 milioni di euro (-11%). Come giudicare queste cifre?

Periodo particolare

«A causa del virus abbiamo vissuto...