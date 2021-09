Meno prestiti del previsto nel 2021

L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) prevede di emettere nel 2021 prestiti per circa 8 miliardi di franchi in termini nominali, due in meno di quanto annunciato in marzo. Sembra infatti che le uscite stanziate per far fronte alla pandemia di COVID-19 non saranno utilizzate integralmente in tutti i settori e quindi il fabbisogno di finanziamento della Confederazione sarà più basso.