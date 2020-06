I debiti da coronavirus per le casse della Confederazione non sono troppi

pandemia

Grazie all’ottima salute dei conti pubblici il margine di manovra per ulteriori interventi di politica fiscale resta ampio ma secondo gli esperti, per non rallentare la ripresa, bisogna allungare il termine di sei anni per ridurre le passività previsto dal freno all’indebitamento