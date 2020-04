L’Associazione svizzera dell’economia immobiliare SVIT Svizzera ha commissionato uno studio sul relativo volume locativo alla società di consulenza Wüest Partner come prima valutazione. Mentre i commercianti si trovano a dover affrontare il problema dei costi di locazione anche in assenza di fatturato, i proprietari - casse pensioni, assicurazioni, privati e numerosi altri proprietari - sono sotto pressione per generare un reddito continuo per la gestione e l’ammortamento degli immobili nonché per gli obblighi di servizio, come ad esempio il pagamento delle pensioni.