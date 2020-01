«Viviamo in un’epoca in cui i fatti e le emozioni sono in competizione tra loro», ha detto ancora la cancelliera tedesca, per la quale la questione climatica potrebbe creare «enormi tensioni» tra chi vive nelle città, dove è più facile utilizzare mezzi di trasporto a basse emissioni e chi vive nelle campagne, nelle quali le persone hanno bisogno di utilizzare le automobili.