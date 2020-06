Merkel stanzia aiuti per 130 miliardi

In una trattativa durata circa 21 ore, fra la giornata di ieri e quella di oggi, i vertici di Cdu, Csu e Spd si sono accordati su un piano di sostegno a più punti. Fra le misure principali decise, il sostegno con aiuti miliardari ai Comuni in difficoltà; la riduzione dell’Iva dal 19 al 16%, e per quel che riguarda le tariffe agevolate dal 7 al 5%, nel periodo compreso fra il 1 luglio e il 31 dicembre; un bonus per le famiglie, che prevede un versamento una tantum da 300 euro per ogni figlio.