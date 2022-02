Meta piange, Amazon gongola. Dopo aver annunciato i deludenti risultati del piano trimestrale, l’azienda di Zuckerberg ha perso il 26,4% a Wall Street, una perdita che ha bruciato oltre 250 miliardi di dollari della sua capitalizzazione. Si tratta di una delle perdite maggiori nella storia della Borsa di New York.

Amazon ha nel frattempo presentato i propri risultati dell’ultimo trimestre del 2021: quasi raddoppiati i profitti a 14,32 miliardi di dollari e ricavi per 137,41 miliardi di dollari (+9%), in linea sostanzialmente con le previsioni degli analisti. Per il primo quadrimestre del 2022 il colosso dello shopping online prevede ricavi tra i 112 e i 117 miliardi di dollari, contro i 121 miliardi circa degli analisti.