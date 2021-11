Mezzo secolo di ated-ICT Ticino, cosa vi rende più fieri?

«Di questi 50 anni io ne ho vissuti 21 in seno ad ated. Sono fiera del fatto che c’è stata un’evoluzione continua ma siamo sempre riusciti ad essere precursori in ambito tecnologico. Ated è nata per un bisogno di formazione, il tema allora era già l’intelligenza artificiale. Nel 2007 siamo stati i primi a istituire il premio ‘Riconoscimento ated-ICT Ticino’ per il miglior progetto di innovazione digitale. C’è poi stata l’iniziativa women4digital per le donne, Ict Plus per educare gli anziani e ated4kids per l’alfabetizzazione informatica di bambini e ragazzi, con cui tra l’altro nel 2017 siamo entrati nel Guiness dei primati grazie al progetto sui droni. E poi abbiamo dato vita a un formato di conferenze (il Voxxed Days Ticino) oggi utilizzato...