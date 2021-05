Migliora la fiducia dei consumatori, ma rimane l’incertezza dell’impiego

La fiducia dei consumatori svizzeri torna a livelli precedenti la crisi del coronavirus, ma continua ad essere molto elevata la paura della perdita dell’impiego e si fanno sentire gli aumenti dei prezzi, che pesano sul potere d’acquisto delle famiglie: sono queste, in estrema sintesi, le indicazioni che emergono dall’ultimo sondaggio trimestrale condotto dalla Segreteria di Stato dell’economia (Seco).

In aprile l’indicatore generale della fiducia è salito a -7 punti, in progressione rispetto al precedente rilevamento di gennaio (-14) e valore solo poco più basso della media pluriennale, che si attesta a -5 punti. A titolo di confronto, il primo trimestre 2020 aveva segnato -9 punti, il secondo (caratterizzato dallo scoppio della pandemia di coronavirus) -39, il terzo -12 e il quarto -13.

Tornando al periodo ora in rassegna (secondo trimestre 2020) gli esperti della Seco spiegano che il miglioramento, definito notevole, è dovuto in primo luogo alle aspettative sull’evoluzione in generale dell’economia: il corrispondente sottoindice è passato da -18 a +3 punti. I cittadini si aspettano che, dopo la crisi del 2020, la ripresa economica prosegua nei prossimi dodici mesi.