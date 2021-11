Dopo un inizio d’anno molto difficile a causa delle nuove restrizioni legate al coronavirus, la situazione è continuamente migliorata con il passare dei mesi. Già in primavera è stata constatata una ripresa della domanda, che si è rafforzata nei mesi estivi, scrive la compagnia aerea in un comunicato diramato oggi. In luglio i passeggeri sono aumentati dell’88% su base annua, in agosto del 124% e in settembre sono perfino triplicati. I livelli dell’anno scorso erano tuttavia molto bassi.