Come per tutta l’industria in generale il 2020 è stato un anno difficile anche per Mikron: il gruppo attivo nel settore delle macchine di precisione ha risentito sia degli effetti negativi del lockdown dovuto alla pandemia, sia della crisi nel mercato automobilistico. Il fatturato della società di Bienne e presente anche in Ticino è crollato a 258 milioni di franchi, il 21% in meno del 2019. Le nuove commesse hanno retto meglio, con un calo del 7,3% a 267,3 milioni. Come ha sottolineato la direzione la situazione è migliorata soprattutto nell’ultima parte dell’anno: in dicembre il portafoglio ordini del gruppo era in aumento del 2,7% su base annua a 161,6 milioni. Il risultato operativo ha avuto uno sviluppo leggermente positivo nella seconda metà dell’anno, il che dovrebbe bilanciare la perdita...