Dopo dodici anni nella direzione aziendale e nove anni come CEO del Gruppo Mikron, Bruno Cathomen ha deciso di dimettersi dalla carica di CEO a metà del 2021. Bruno Cathomen rimarrà in azienda come CEO fino alla consegna al suo successore e continuerà a svolgere i compiti e le responsabilità della Direzione del Gruppo. Il Consiglio d'Amministrazione coglie l'occasione per ringraziare Bruno Cathomen per il suo grande impegno e per i servizi che ha reso finora. La ricerca di un successore qualificato viene avviata immediatamente.