Arriva a Piazza Affari un indice che seleziona le migliori società del listino milanese dal punto di vista dell’impegno ambientale, sociale e di buon governo d’impresa (environmental, social and governance): si chiama MIB ESG ed è stato messo a punto da Euronext, il gruppo in cui è confluita borsa italiana, sulla falsariga del CAC 40 ESG, paniere dedicato alle società francesi, lanciato nel marzo 2021.

L’indice italiano comprende le 40 società con le migliori prassi ESG, selezionate in un bacino che include le 60 blue chip più liquide di Piazza Affari. Dal MIB ESG sono escluse le società coinvolte in attività non compatibili con gli investimenti definiti responsabili: i settori banditi sono quello delle armi, del tabacco e della produzione di energia dal carbone, quando questa incide per più del 5% sui ricavi complessivi di un gruppo. La compilazione del paniere, rivista trimestralmente, è stata affidata a Vigeo Eiris, società di Moody’s Esg Solutions.