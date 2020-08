Nell’artigianato e nell’edilizia il numero di fallimento è calato in media del 32%, indicano oggi gli autori dello studio. Questi ricordano comunque che la situazione non può definirsi rosea e che la recessione è «evidente» in tutte le regioni.

A livello cantonale si osservano divergenze significative. Il numero dei fallimenti si è dimezzato in Ticino, ma è sceso solo del 10% nella Svizzera centrale, si legge in un comunicato. Le statistiche mostrano anche un aumento dei casi in Vallese tra giugno e luglio, che però non è considerato significativo.