Mobilezone lancia con «jusit» il primo marchio svizzero di smartphone usati. Jusit offre i modelli più recenti di Apple, Samsung e Huawei in ottime condizioni, rispondendo così ad una crescente esigenza. «Essendo in grado di gestire con le proprie risorse l’intero ciclo, dal riscatto al ricondizionamento (che ne prolunga la durata di vita di due/quattro anni) fino alla rivendita, mobilezone garantisce criteri di qualità unici, che assicurano ai clienti la massima sicurezza durante il processo di acquisto», si legge in una nota della società di telefonia. Gli smartphone jusit sono disponibili online d’ora in avanti sul sito www.get-jusit.ch oppure in negozi mobilezone selezionati.