Lo specialista di telefonia Mobilezone taglierà 80 posti di lavoro sul sito tedesco di Obertshausen. Gli obiettivi di redditività per l’anno in corso sono stati abbassati, sia per i costi della ristrutturazione che per le conseguenze del Covid-19.

Le vendite indirette sono l’attività principale nel segmento della telefonia mobile e fissa per i clienti business con operatori come Vodafone, Deutsche Telekom, Telefonica.

La pandemia di coronavirus ha influito negativamente sui risultati operativi del gruppo nel primo semestre dell’anno. A metà marzo la maggior parte delle filiali di Mobilezone in Svizzera e in Germania sono state chiuse. I negozi rimasti aperti hanno subito un calo del 61%, mentre in Germania le vendite sono diminuite del 65%. In Svizzera e in Austria le riparazioni di smartphone sono calate del 57%.