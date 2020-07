L'industria tessile è stata fondamentalmente modificata dagli effetti di COVID-19. Negli ultimi mesi, il settore è stato sottoposto a una pressione crescente. I motivi sono la cancellazione di ordini a breve termine, la sospensione dei pagamenti a fornitori e dipendenti e la chiusura forzata di fabbriche e negozi. Allo stesso tempo, la domanda di abbigliamento e calzature è diminuita notevolmente, con conseguente riduzione della spesa dei clienti per la moda.

Lentamente, la vita di tutti i giorni sta tornando e sia i produttori di abbigliamento che i loro partner devono riprogettare le loro catene di fornitura per far fronte a una situazione completamente nuova. Tuttavia, lo sviluppo di strategie sostenibili rimane di grande importanza. Il nuovo inizio offre ai marchi e ai rivenditori l'opportunità di ripensare radicalmente il loro business in stretta collaborazione con i produttori e i fornitori. In questo modo, i meccanismi sostenibili possono essere integrati nelle catene di fornitura e, in ultima analisi, cambiare il settore.

In tutto il mondo, ogni anno vengono prodotti oltre 150 miliardi di capi di abbigliamento. Spesso la strada è lunga dal luogo di produzione all'officina. In termini globali, la spesa annua per le voci della moda equivale all'incirca al prodotto interno lordo dei 126 paesi più poveri del mondo.

Una maggiore trasparenza nella catena di produzione può avere un impatto importante sulla sostenibilità - per i clienti, i lavoratori, gli stakeholder e il nostro pianeta. Allo stesso tempo, però, è qui che si trova una delle maggiori sfide che l'industria della moda deve affrontare: come permettere a tutti di comprendere in modo trasparente le complicate ramificazioni del subappalto? Integrare trasparenza e tracciabilità in sistemi incredibilmente complicati e visibili a tutti? E come si può utilizzare questo per promuovere metodi e pratiche di lavoro sostenibili ed etici? I vantaggi sarebbero enormi - e ci sono molte opportunità lungo la catena di fornitura.

Il centro di ricerca e sviluppo di Accenture "The Dock", in uno studio sulla trasformazione della catena di fornitura, dipinge il quadro di un'industria pronta per un cambiamento significativo. Utilizzando le intuizioni di alcuni dei maggiori produttori di abbigliamento del mondo, lo studio ha individuato sei punti chiave per il rilancio della filiera della moda:

1. i marchi e i fornitori devono affrontare sistematicamente la sostenibilità e farne parte integrante della loro strategia. Ciò significa allineare la loro strategia e gli obiettivi di sostenibilità e metterli in relazione con le misure di crescita economica. Ciò conferisce alla sostenibilità l'importanza dei costi, dei tempi di consegna e della qualità.

2. la sostenibilità funziona solo se ha anche un buon senso commerciale. Il nostro studio mostra come i marchi e i fornitori possano ridurre il loro impatto negativo sull'ambiente e far crescere il loro business a lungo termine.

3. Le aziende devono sviluppare partnership e costruire relazioni strategiche a tutti i livelli per essere all'avanguardia nel settore.

4. l'industria ha bisogno di una posizione comune sugli standard di sostenibilità e sui metodi di lavoro La buona notizia è che il settore è già strettamente interconnesso, quindi si tratta più di un'estensione delle pratiche esistenti che di un cambiamento radicale.

5. i meccanismi di audit sono una sfida per l'intero settore. Quando i marchi lavorano insieme per standardizzare i requisiti e la frequenza dei controlli, sono in grado di migliorare in modo duraturo l'efficienza e la visibilità di un'area di produzione tessile difficile da toccare.

6. I sistemi di invecchiamento richiedono un cambiamento radicale. I marchi e i fornitori devono migliorare i loro processi inefficienti aggiornando il loro IT e iniziando a generare valore dai volumi di dati esistenti.

Gli autori dello studio hanno individuato un ulteriore ostacolo: Il sistema stesso non poteva essere cambiato in passato perché semplicemente non poteva essere fermato. Tuttavia, ora che l'industria è quasi a un punto morto, è finalmente possibile riadattare il ritmo di produzione. La sostenibilità e la trasparenza devono ora venire alla ribalta.

Non fare nulla non è un'opzione. Quando si tratta di sostenibilità, i marchi non hanno più scelta. Il rischio è ancora più alto nel settore della moda, dove i consumatori si aspettano di trovare i propri valori e i propri gusti quasi immediatamente sullo scaffale.

