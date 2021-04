Entrambe, come evidenzia Bloomberg, hanno visto venerdì un picco in positivo con la notizia del vaccino di Johnson & Johnson bloccato negli Usa e l’Europa che sta valutandone gli effetti collaterali prima di decidere. Le quotazioni sono in salita per tutti, così come la capitalizzazione, ma con una spinta che le novità hanno reso più contenuta per Johnson & Johnson. Un’influenza, quella delle notizie sugli effetti e i cambiamenti di politiche di somministrazione, che vede coinvolta anche AstraZeneca, che patisce.