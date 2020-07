L’Ebit è negativo per 35,5 milioni, rispetto a un dato positivo per 102,6 milioni del primo semestre 2019, e include costi straordinari per il Covid-19 per circa 40 milioni, comprensivi di svalutazioni straordinarie di magazzino per 30 milioni e donazioni a favore della città di Milano per 10 milioni. A partire da febbraio, il gruppo ha iniziato importanti negoziazioni con i principali locatori per rivedere alcuni contratti d’affitto.