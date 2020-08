Lo storico dirigente della Fiat e braccio destro dell’avvocato Gianni Agnelli, Cesare Romiti, classe 1923, è morto all’età di 97 anni. Entrato in Fiat come amministratore delegato nel 1976, il dirigente romano ha segnato la storia della casa automobilistica torinese e dell’industria italiana. In Fiat è stato anche presidente dopo Agnelli dal 1996 al 1998 e, dopo l’uscita dall’azienda, ha guidato anche RCS Editori dal 1998 al 2004 ed è stato presidente della Fondazione Italia-Cina.