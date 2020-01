(Aggiornata alle 10.57) - Khaled Bichara, direttore generale di Orascom Development Holding (Orascom DH), multinazionale con sede nel canton Uri e attività nel settore alberghiero e immobiliare, è morto in un incidente, indica il gruppo in una nota, presentando le condoglianze alla famiglia da parte della direzione, del CdA e dei collaboratori.

Orascom DH, controllata dal miliardario egiziano Samih Sawiris e conosciuta in Svizzera per il suo gigantesco complesso turistico ad Andermatt (UR), sembrava essere sulla buona strada alla fine dei primi nove mesi del 2019 per pareggiare i conti a breve termine. Rispetto all’anno precedente, la perdita netta era stata divisa per quasi quattro volte, e ammontava a 8 milioni di franchi. Il gruppo sta sviluppando e gestendo infrastrutture turistiche in Egitto, Emirati Arabi Uniti, Oman, Marocco, Montenegro e Gran Bretagna.