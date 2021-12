Musk ha venduto 934.090 azioni

Per effetto della vendita, resa nota oggi dalla Sec, il totale di azioni vendute da Musk, l’uomo più ricco al mondo con un patrimonio stimato in 280 miliardi di dollari, è salito a circa 15,6 milioni per un controvalore di 16.4 miliardi di dollari, ricorda Bloomberg, avvicinandosi al target di 17 milioni di azioni necessario per rispettare l’impegno.