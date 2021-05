Elon Musk in un uno scambio su Twitter ha lasciato intendere che Tesla potrebbe vendere o si sarebbe già liberata dei Bitcoin ancora in suo possesso. Lo riporta Bloomberg. In poco tempo, dopo la diffusione della notizia, la criptovaluta è scivolata del 5%. «I possessori di Bitcoin - ha scritto un utente che si firma @CriptoWhale - si schiaffeggeranno il prossimo trimestre quando scopriranno che Tesla ha mollato il resto dei loro Bitcoin. Con la quantità di odio che Elon Musk sta ricevendo, non lo biasimo...». Pronto il commento di Musk: «Infatti..», quasi a confermare la tesi dell’utente a cui ha risposto, scrivono i media.