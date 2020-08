Sono ancora fresche nella memoria le campagne d’informazione in primavera guidate dalle autorità politiche e sanitarie per dissuadere i cittadini dall’utilizzo del denaro contante. Una questione seria durante una crisi sanitaria, in quanto le banconote sono notoriamente veicolo di microbi e batteri di ogni tipo e quindi possibili complici della diffusione del virus. Tanto che, nel timore che il coronavirus potesse essere trasmesso su delle superfici solide, con la riapertura nei negozi sono apparsi vari cartelli per invitare (o obbligare) i clienti a pagare «senza contatto», cioè con la carta o con il telefonino. Ancora prima, la banca centrale cinese aveva ordinato alle banche commerciali di disinfettare tutte le banconote prima di rimetterle in circolazione, mentre la sua omologa americana...