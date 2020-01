Il rincaro annuo medio del 2019 corrisponde al tasso di variazione tra la media annua dell’IPC per il 2019 e quella per il 2018. La media annua equivale alla media aritmetica dei 12 indici mensili dell’anno civile. Nel 2019, il rincaro annuo medio è stato dello 0,4%. Questa crescita è riconducibile in particolare agli aumenti degli affitti dell’abitazione e dei prezzi delle automobili nuove. Sono invece diminuiti i prezzi dei prodotti petroliferi e dei medicamenti. I prezzi dei prodotti indigeni sono aumentati in media dello 0,5%, mentre quelli dei prodotti importati sono rimasti stabili. Il rincaro annuo medio è stato dello 0,9% nel 2018 e dello 0,5% nel 2017.