«Il nuovo ‘‘ammazza’’ l’esistente». Con queste parole Gianluigi Piazzini, presidente della Catef, la Camera ticinese dell’economia fondiaria, ha descritto quanto sta succedendo nel mercato immobiliare cantonale. In altri termini, le nuove costruzioni, che tra l’altro vengono prodotte ancora a ritmi sostenuti, troppo sostenuti, in genere sono di qualità migliore rispetto agli edifici costruiti qualche decennio fa, e quindi mettono fuori mercato questi ultimi, creando non pochi grattacapi ai proprietari privati.

Il ruolo degli istituzionali

Per giunta, spesso le nuove costruzioni sono anche promosse da istituzionali come le casse pensioni (spinte dai bassi tassi di interesse), i quali hanno una forza finanziaria maggiore rispetto ai piccoli proprietari, e quindi possono essere competitivi dal...