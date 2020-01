I dati resi noti nei giorni scorsi da Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea, consentono di fare il punto sull’indebitamento pubblico nell’area. Le cifre, le più aggiornate in ordine di tempo nell’UE, si riferiscono al terzo trimestre del 2019. Il raffronto viene fatto sia in rapporto al trimestre precedente, sia in rapporto allo stesso trimestre del 2018, cioè a un...