«Molto spesso i clienti hanno un desiderio, ma non sanno di averlo. Noi li aiutiamo a capire cosa vogliono». Questo è il principio che guida il nuovo concetto degli shop della Swisscom, chiamato Retina, come quella parte dell’occhio che serve a mettere a fuoco la vista. Questa nuova modalità di vendita di Swisscom è stata presentata a Lugano dai responsabili ticinesi del gruppo, nel nuovo negozio in via Peri, che aprirà domani.

L’accento verrà posto in futuro non più sui prodotti, ma sul cliente, che avrà il modo di capire quali sono le sue necessità e di ricevere una consulenza personalizzata, facendo anche esperienza diretta della soluzione proposta.

Come spiegato da Stefano Santinelli, delegato CEO Swisscom SA, e da Massimiliano Bettosini, Sales Area Manager, le possibilità offerte dalla tecnologia stanno facendo progressi incredibili, e oggi si può avere una casa praticamente «connessa», nel senso di poter controllare a distanza l’illuminazione, il riscaldamento, la sicurezza, l’aspirapolvere, e praticamente tutti gli apparecchi elettronici dell’abitazione.

Web sempre più utilizzato

E questo in un momento in cui la pandemia ha spinto moltissimo l’uso di Internet da parte dalla popolazione. «Il nuovo concetto dei nostri shop - ha spiegato Stefano Santinelli - è frutto dell’analisi del cambiamento del consumatore dovuto anche alla pandemia, che è stata protagonista nell’ultimo anno e mezzo, e che sicuramente ha accelerato ulteriormente i tempi, tanto che il commercio elettronico è salito del 30% nell’ultimo anno».

Questa progressione delle vendite online avrà effetti sociali profondi, con i centri delle città che rischiano di spopolarsi, e con molti punti vendita che dovranno chiudere. Secondo Santinelli nell’ultimo anno il commercio online in Svizzera è aumentato da 10 a 13 miliardi di franchi, e questo corrisponde alla chiusura di oltre 7 mila punti vendita al dettaglio.

I negozi si trasformano

«Comunque noi non prevediamo - ha rilevato - che il commercio al dettaglio non sparirà, ma che si trasformerà. Per questo puntiamo sul concetto di esperienza fisica, che l’online non può offrire. Il consumatore deve essere trattato come un essere umano e ricevuto in un ambiente accogliente. Inoltre bisogna puntare sull’ispirazione, visto che potendo provare dei prodotti si rende conto di quanto gli possono essere utili. E infine bisogna puntare sulla partecipazione, ossia vivere e toccare gli oggetti».

«Il 36% dei consumatori - ha sottolineato Stefano Santinelli - si basa sui social come fonte di ispirazione d’acquisto e questo per noi è un dato assolutamente rilevante per capire il mercato e di conseguenza rispondere alle nuove esigenze».

Il funzionamento dei nuovi shop è stato spiegato da Massimiliano Bettosini, che ha sottolineato come il cliente può muoversi liberamente all’interno del negozio, dove può provare direttamente i prodotti, accompagnato da consulenti della società.

In Svizzera Swisscom dispone di 116 shop, e in sette di questi il nuovo concetto Retina è già stato introdotto, con una buona rispondenza da parte dei clienti.

«Ora il Web - ha illustrato - non concerne più solo le telecomunicazioni, ma anche il cosiddetto ‘Internet of things’, ossia il fatto che quasi tutti gli oggetti elettronici di una casa possono essere connessi alla rete, permettendo di controllarli a distanza».

I nuovi negozi saranno divisi in tre zone. La prima è quella dedicata all’ispirazione, ossia al permettere al cliente di capire quali prodotti vuole, evitando tempi di attesa molto lunghi. Nella zona due invece si evaderanno le pratiche veloci, come il pagamento di fatture, il cambio di abbonamento e via dicendo. Nella zona tre invece ci saranno le consulenze approfondite.

Un’area per le riparazioni

All’interno dei negozi ci sarà anche un’area dedicata a chi dovrà farsi riparare il telefonino, ed è previsto che questo avvenga al massimo in tre ore dalla consegna.

Negli shop in Ticino Swisscom impiega 55 collaboratori, di cui il 30% ha fatto l’apprendistato nella società. Nel 2020 i numero di visite della clientela è diminuito del 30%, ma il personale è aumentato del 15%.

