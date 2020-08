Entro un mese e mezzo le attività americane dell’applicazione cinese TikTok dovranno definitivamente essere vendute a Microsoft. Perché secondo l’ultimo decreto del presidente USA Donald Trump firmato giovedì notte, tra 45 giorni i cittadini americani avranno il divieto di «stringere affari» con Bytedance, cioè il colosso proprietario dell’applicazione e quindi di fatto di utilizzare l’app.

Il divieto riguarda anche l’app cinese dei messaggini WeChat gestita da Tencent Holdings, che stando a Washington rappresenta pure una minaccia per la sicurezza nazionale a causa della grande quantità di dati raccolti sugli utenti (compresi i geodati e le cronologie di ricerca) che potrebbero essere utilizzati dal Partito comunista cinese per spiare gli americani. TikTok invece, utilizzato per la condivisione...