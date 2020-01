L’organizzazione non governativa CDP, attiva internazionalmente, ha premiato col voto «A» 179 aziende, tra cui Nestlé e la Banca cantonale di Berna, sulle 8’000 esaminate per il rispettivo impatto sull’ambiente.

Stando allo studio presentato oggi, solo il 2% delle società sottoposte ad esame ha ottenuto il voto migliore. In Germania, per esempio, sono riuscite a fare il salto nella categoria delle aziende virtuose Bayer, le ferrovie tedesche e Deutsche Telekom. Diverse multinazionali come Microsoft, Orsted, Sainsburys, Sony, Samsung, Unilever o Walmart sono finite tra le migliori.