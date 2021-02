Nestlé ha smentito affermazioni circolanti sui social media secondo cui cereali per bambini Gerber fabbricati e venduti in Cina possono comportare rischi per la salute.

«Tutti i prodotti Gerber fabbricati in Cina sono conformi agli standard cinesi di sicurezza alimentare validi per gli alimenti complementari per neonati e bambini», afferma la multinazionale in una presa di posizione odierna.

In un contribuito pubblicato durante il fine settimana sul sito online di un’associazione Maternal and Child Industry Committee of China Commercial Economy Society si leggeva che i prodotti Gerber - società americana fondata nel 1927 e acquistata da Nestlé nel 2007 - contenevano metalli tossici «a un livello pericoloso». Lo scritto è stato poi cancellato.

Gli alimenti per bambini Gerber sono finiti sotto tiro anche negli Stati Uniti. Secondo un rapporto pubblicato a Washington i prodotti di Gerber, Walmart, Beech-Nut, Hain Celestial Group e altre aziende contengono livelli pericolosamente alti di arsenico, piombo, cadmio e mercurio.

In risposta all’indagine statunitense Gerber ha detto all’agenzia AWP che tutti i suoi prodotti alimentari soddisfano i più severi standard di sicurezza e qualità. Le sostanze in questione si trovano nel suolo e nell’acqua in cui vengono coltivate le colture: l’impresa Gerber ha sottolineato la sua intenzione di ridurre i loro livelli attraverso diverse misure.

