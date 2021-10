Nestlé Waters si concentra sul marchio Henniez e sul sito di produzione nell’omonimo comune vodese. La commercializzazione del marchio Cristalp e la produzione a Saxon, in Vallese, saranno invece interrotte, ha annunciato oggi la multinazionale romanda.

I piani prevedono la chiusura del sito vallesano alla fine di febbraio 2022. Sei i posti di lavoro interessati, per i quali Nestlé intende offrire come soluzione una posizione equivalente a Henniez o, in un caso, il prepensionamento.