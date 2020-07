Tra aprile e giugno la crescita organica - +1,3% - è rallentata rispetto ai primi tre mesi dell’anno, in cui era attestata al 4,3% grazie anche agli acquisti in massa nei paesi industrializzati all’inizio della pandemia di coronavirus.

Per l’intero esercizio Nestlé abbassa lievemente le previsioni: ora si attende una crescita organica del 2-3%. In precedenza il gruppo contava di migliorare ulteriormente sia la crescita organica (2019: 3,5%) che il margine operativo (17,6%). La multinazionale con sede a Vevey si aspetta inoltre che sia l’utile per azione di base a tassi di cambio costanti che l’efficienza di capitale salgano, sempre a patto che la situazione relativa all’epidemia non peggiori marcatamente.