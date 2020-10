La concorrenza aumenta e la crescita degli abbonati di Netflix rallenta. Il colosso della tv in streaming chiude il terzo trimestre con 2,2 milioni di nuovi abbonamenti, sotto le attese degli analisti e sotto le previsioni della stessa società. Delude anche l’utile che, pur salendo a 790 milioni di dollari, risulta inferiore alle previsioni.

I ricavi invece non deludono le attese, salendo del 23% a 6,44 miliardi. Ma il balzo non basta a rassicurare Wall Street, dove i titoli Netflix nelle contrattazioni after hours arrivano a perdere il 6,31%.