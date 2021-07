Rallenta la crescita di Netflix. Il colosso della tv in streaming chiude il secondo trimestre con ricavi in aumento del 19% a 7,3 miliardi di dollari e un utile netto salito a 1,35 miliardi, o 2,97 dollari per azione, sotto le attese degli analisti. I nuovi abbonati sono stati 1,54 milioni, sopra le previsioni del mercato che scommetteva su 1,19 milioni. Negli Stati Uniti e in Canada Netflix ha però perso 400’000 abbonati: è la prima volta dal 2019 che la società perde clienti in ‘casa’.