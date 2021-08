Per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 è necessaria una rifocalizzazione dell’economia elvetica su attività sostenibili: per centrare l’obiettivo si dovranno effettuare investimenti pari a 12,9 miliardi di franchi all’anno, per un totale di 387,2 miliardi. È quanto stima l’Associazione svizzera dei banchieri (ASB), precisando che la piazza finanziaria svizzera potrebbe essere in grado di finanziare «una parte preponderante» di questa somma.

Si dovranno mettere sul tavolo quasi 400 miliardi in poco meno di 30 anni - circa il 2% del Prodotto interno lordo della Svizzera - per raggiungere lo «zero netto» entro il 2050, spiega oggi in un comunicato l’ASB, che ha calcolato tale fabbisogno insieme alla multinazionale statunitense di consulenza strategica Boston Consulting Group.

A loro avviso, la piazza finanziaria elvetica è in grado di finanziare fino a circa il 91% degli investimenti necessari mediante l’erogazione di crediti bancari e ipoteche (per l’83% del totale, pari a 10,7 miliardi all’anno) e attraverso il mercato dei capitali (8%, circa un miliardo).

La quota rimanente, precisano, potrebbe essere coperta attraverso partnership pubblico-privato, poiché «si collocano al di fuori delle possibilità individuali della piazza finanziaria».

Nei prossimi anni, aziende e privati dovranno investire in misure sostenibili, ad esempio con risanamenti di edifici, metodi di produzione a maggiore efficienza energetica oppure anche tramite un ammodernamento dei parchi veicoli. La piazza finanziaria, sostengono gli autori dello studio, può apportare «un importante contributo a questo processo».

Deve entrare in gioco lo Stato

L’ASB è tuttavia cosciente che l’implementazione di misure volte alla riduzione delle emissioni di CO2 richieda «sforzi significativi in tutti i settori dell’economia». Per raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica, anche lo Stato deve fare la sua parte, sottolinea l’associazione di categoria, secondo la quale «un fattore decisivo è rappresentato da un’interazione ottimale tra Stato, economia e piazza finanziaria». Nel dettaglio, lo Stato deve creare condizioni quadro ottimali: meno ostacoli burocratici e fiscali per le attività di finanziamento, nonché l’introduzione di «incentivi normativi mirati» per investimenti sostenibili.

©CdT.ch - Riproduzione riservata