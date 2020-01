«Guardiamo ai fatti - ha aggiunto - guardiamo a come evolve l’economia. Se i mercati sono interessati a sapere che cosa succederà nei prossimi 12 mesi non dovranno dedicare troppa attenzione alla revisione della nostra strategia».

«Ogni 6 settimane come sempre ci riuniamo, guardiamo ai numeri, ai mercati e al punto di vista dei cittadini in termini di aspettative e decidiamo che cosa fare e questo esercizio sarà portato avanti nel rispetto della revisione della nostra strategia», ha affermato la presidente della Bce.

«A coloro che pensano che ci sarà una situazione statica per i prossimi mesi - ha precisato Lagarde - dico che bisogna stare attenti, perché le cose cambiano». La presidente della Bce ha tenuto poi a sottolineare che «le decisioni di politica monetaria e la revisione strategica sono due cose separate. Con la revisione strategica guardiamo a quello che faremo nel futuro, non a quello che faremo la prossima settimana o in maggio o in luglio».