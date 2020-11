Per l’anno fiscale in corso Nissan stima una perdita netta di 670 miliardi di yen, l’equivalente di 5,5 miliardi di euro. In base a quanto indicato nell’ultimo piano industriale di maggio, il costruttore intende concentrare le proprie risorse in Cina, Giappone e negli Stati Uniti, e ridurre la propria presenza nel Sudest asiatico e in Europa. In quest’ottica rientrano i recenti annunci delle chiusure degli impianti in Indonesia e a Barcellona, in Spagna.