Sandra Lathion vanta una lunga esperienza nel diritto dei mercati finanziari e in questioni di compliance, oltre a competenze nel settore della digitalizzazione. È inoltre membro del Consiglio di amministrazione della Banque Cantonale du Valais (BCVs), carica che lascerà con l'ingresso in Raiffeisen Svizzera. Siede anche nel Consiglio di amministrazione di Swisscom SA, nell'Advisory Board dell'associazione fintech Capital Markets and Technology Association (CMTA) e nella Direzione di swissVR. Fino al 2019 ha ricoperto la funzione di Counsel nel settore Banking & Finance di Lenz & Staehelin a Ginevra. In precedenza ha operato per diversi anni come Responsabile di sezione nella divisione Asset Management dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). È stata inoltre responsabile Legal & Compliance Financial Products presso Credit Suisse e avvocata con focus su Mergers & Acquisitions presso Lenz & Staehelin.

Martin Sieg Castagnola fino al 2020 è stato membro della direzione di Vontobel in qualità di CFO, carica dalla quale si è dimesso per supportare il Dr. Hans-Dieter Vontobel nella gestione di partecipazioni e immobili. È inoltre presidente del Consiglio di amministrazione di Vontobel Wealth Management SIM S.p.A. (Italia). In precedenza ha ricoperto, per oltre dieci anni, diverse funzioni direttive per la Banca Cantonale di Zurigo, da ultimo come Head of Investment & Private Banking e membro della Direzione generale. È stato inoltre vicepresidente del Regulatory Board della Borsa svizzera SIX per dodici anni e ha rivestito cariche in diversi comitati di vigilanza di Vontobel Holding.