Da alcuni anni i risparmiatori elvetici sono confrontati con tassi di interesse bassi, se non negativi nel caso di grandi importi. E siamo portati a pensare che sia un periodo particolare, dove il risparmio viene penalizzato. In realtà questo non è vero, se si tiene conto dei tassi di interesse reali, ossia dell’inflazione. È quanto emerge da uno studio pubblicato ieri da Moneyland, società attiva nei servizi di confronti Internet, nel quale si mostra che in passato la situazione è stata spesso ancora peggiore.

La ricerca ha messo in relazione i tassi reali con quelli nominali a partire dal 1933. Risultato: negli ultimi 87 anni i conti in media non hanno praticamente fruttato nulla, visto il livello di inflazione. Anzi, se è vero che i tassi d’interesse nominali negativi sui conti di risparmio...