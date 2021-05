Il programma di risparmi annunciato da UBS in aprile, che mira a ridurre i costi di un miliardo all’anno, sta prendendo forma. Secondo alcuni media la banca si appresta a tagliare 700 impieghi in Svizzera sull’arco dei prossimi tre anni. Lo afferma l’agenzia Bloomberg rifacendosi a fonti interne. Non vi è però nulla di ufficiale: contattata dall’agenzia Awp, una portavoce ha ribadito ieri che la banca non vuole avanzare numeri al riguardo.

Già in aprile il nuovo CEO dell’istituto, Ralph Hamers, avevano indicato che la ristrutturazione avrebbe avuto conseguenze sull’organico, ma non erano state avanzate cifre concrete. Hamers - succeduto nel novembre 2020 a Sergio Ermotti - avrebbe come obiettivo cambiare questo stato di cose; anche perché vuole puntare soprattutto sulla digitalizzazione.

Toccati...