Non solo Evergrande, c’è anche Fantasia

Un’altra società immobiliare cinese è in crisi: Fantasia Holdings Group, azienda di Shenzhen, appare a un passo dall’insolvenza, cosa che mette gli investitori sul chi vive dopo la crisi di Evergrande.

In un comunicato odierno Fantasia - sospesa alla borsa di Hong Kong da fine settembre - ha riferito di non aver rimborsato un’obbligazione da 206 milioni di dollari (190 milioni di franchi) in scadenza ieri.