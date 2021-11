Novartis non è più azionista di Roche

Il gigante farmaceutico basilese Novartis sta rivendendo in un colpo solo alla stessa Roche la partecipazione che detiene da oltre 20 anni nel capitale azionario della sua concorrente e vicina di casa. I 53,3 milioni di titoli al portatore coinvolti nell’importante operazione, un terzo di quelli in circolazione, rappresentano in totale circa 19 miliardi di franchi.