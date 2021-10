Novartis pensa allo scorporo di Sandoz

Novartis sta esaminando le opzioni strategiche a disposizione per massimizzare il valore azionario della sua divisione di generici e biosimilari Sandoz, attualmente in difficoltà. Le possibilità vanno da mantenere il business all’interno della società allo scorporo, ha fatto sapere oggi la multinazionale farmaceutica renana, che anche annunciato le cifre - in crescita - relative al terzo trimestre 2021.