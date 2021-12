Il commercio estero svizzero è fortemente aumentato in novembre, sulla scia del dinamismo del comparto chimico-farmaceutico: rispetto a ottobre le esportazioni sono cresciute del 4,0% a 21,8 miliardi di franchi, segnando un nuovo record mensile, mentre le importazioni hanno fatto un balzo del 5,6% a 17,6 miliardi.

L’undicesimo mese dell’anno si chiude così con un eccedenza di 4,2 miliardi, vicina a quella record di 4,5 miliardi che risale ad agosto, stando a quanto emerge dai dati pubblicati oggi dall’Amministrazione federale delle dogane (AFD). Le variazioni indicate sono nominali: in termini reali (cioè corrette dell’effetto dei prezzi) si sono attestate rispettivamente a +1,5% (export) e +4,3% (import).

Nel confronto con ottobre i vari settori dell’export hanno mostrato andamenti assai differenti. Quello di gran lunga più importante, la chimica-farmaceutica, segna (a livello nominale) +7,5% (a 11,8 miliardi di franchi); seguono le macchine e l’elettronica, sostanzialmente rimaste stabili (+0,6% a 2,6 miliardi), cala l’orologeria (-1,1% a 1,9 miliardi), arretrano anche gli strumenti di precisione (-1,2% a 1,4 miliardi) e avanzano i metalli (+2,0% a 1,2 miliardi).

A livello geografico, il continente più importante per i prodotti con il marchio della balestra rimane l’Europa (-0,5% a 12,5 miliardi), che appare in lieve calo malgrado il dinamismo mostrato dal principale paese di sbocco dell’export, la Germania (+4,7% a 3,5 miliardi). In forte progressione è invece il Nordamerica (+19,7% a 4,5 miliardi), che aveva vissuto vistosi cali nei due mesi precedenti, mentre arretra leggermente l’Asia (-0,7% a 4,4 miliardi), in linea con la performance della Cina (-0,7% a 1,2 miliardi).

Anche sul fronte delle importazioni il settore più importante è quello chimico-farmaceutico (+4,3% a 17,6 miliardi), seguito da macchine ed elettronica (+1,1% a 2,7 miliardi), veicoli (+7,5% a 1,5 miliardi), metalli (+0,2% a 1,4 miliardi), nonché tessili e abbigliamento (+5,0% a 1,1 miliardi). Riguardo alle regioni, Europa (+8,8% a 12,5 miliardi) e Asia (+12,8% a 4,0 miliardi) sono in forte crescita, mentre il Nordamerica (-18,7% a 1,0 miliardi) mette a referto una flessione.

Orologi: l’export accelera ancora

Le vendite di orologi svizzeri all’estero si confermano in ripresa e accelerano ulteriormente: stando ai dati diffusi oggi dalla Federazione dell’industria orologiera (FH) in novembre le esportazioni si sono attestate a 2,2 miliardi di franchi, l’8,6% in più del 2019, l’ultimo anno pre-pandemico che l’associazione considera nei suoi confronti.

Si tratta del miglior risultato mensile dal record dell’ottobre 2014, sottolinea FH in un comunicato odierno. A livello geografico si osserva come quattro dei sei principali mercati presentino una crescita rispetto a due anni or sono: è il caso in particolare degli Stati Uniti (+22% a 301 milioni), che in settembre avevano superato come quota di mercato la Cina (+35% a 239 milioni). Al terzo posto quale sbocco del Made in Switzerland si inserisce Hong Kong, che segna però un calo (-5% a 202 milioni); seguono Regno Unito (+33% a 134 milioni), Giappone (-7% a 131 milioni) e Francia (+38% a 121 milioni).

Con accenti diversi appare l’andamento delle esportazioni in relazione ai segmenti di prezzo. Gli orologi di meno di 200 franchi hanno mostrato un calo (il confronto è sempre con due anni prima) del 12% in termini di valore, la gamma 200-500 una flessione del 22%, il comparto 500-3000 un passo indietro del 2% e la fascia oltre 3000 franchi un aumento del 16%.

Da questi dati emerge anche come il ramo venda all’estero sensibilmente meno orologi rispetto al 2019 (-13% a 1,6 milioni di pezzi in novembre), ma riesca a spuntare un prezzo medio più elevato. Nei primi undici mesi del 2021 il settore ha esportato segnatempo per un valore di 20,4 miliardi di franchi, il 2,1% in più dello stesso periodo di due anni or sono, rileva la FH.

