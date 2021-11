Nuova struttura per il Credit Suisse, l’obiettivo ora è ridurre i rischi

Il Credit Suisse cerca di cambiare strada. L’istituto ha annunciato ieri una ristrutturazione che ha l’obiettivo di ridurre il livello di rischio del business. L’attività di amministrazione patrimoniale, che in precedenza era distribuita su tre divisioni, convoglierà in un’unica unità.

L’istituto ha pure pubblicato i risultati del terzo trimestre, che mostrano la necessità di un cambio di rotta. L’utile netto è ammontato a 434 milioni di franchi, in calo del 20,5% su base annua. Il risultato è stato appesantito da varie spese di contenzioso per 564 milioni in totale. Di questa somma, 214 milioni sono legati alle sanzioni per la concessione di prestiti nel Mozambico, teatro di una massiccia corruzione. Anche la ristrutturazione avrà un suo costo, che si ripercuoterà sul quarto trimestre e il...