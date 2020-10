Oggi si fa un gran parlare di ecologia, e i movimenti verdi sono in crescita, anche a livello politico. Me è veramente possibile coniugare ecologia ed economia? La risposta potrebbe essere affermativa, se si guarda a quello che cerca di fare l’economia circolare. Questo nuovo concetto abbastanza recente, si basa su un modello di produzione che si rigenera da solo garantendo anche la sua ecosostenibilità. I principali obiettivi sono l’estensione della vita dei prodotti e la riduzione dei rifiuti. Si insiste inoltre sull’importanza di vendere servizi e diritti di utilizzo piuttosto che prodotti, il che è anche in sintonia con i processi economici attuali.

All’interno del ciclo

Per essere più chiari, in un sistema economico di tipo «lineare», si lavorano le materie prime e si fabbricano, vendono,...