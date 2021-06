OCSE: Cormann al posto di Gurria

Cambio della guardia alla guida dell’OCSE, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. L’ex ministro australiano delle Finanze, Mathias Cormann, prende il posto del messicano Angel Gurria.

Nato nel 1970 in Belgio, il nuovo segretario generale dell’organismo internazionale con sede a Parigi è uno strenuo sostenitore del libero scambio, criticato dalle organizzazioni non governative per il suo scetticismo rispetto alla lotta ai cambiamenti climatici. Cormann parla perfettamente il francese inglese, fiammingo e tedesco.

Verso la metà degli anni Novanta, emigrò in Australia dove entrò in politica. Vicepresidente del partito liberale australiano, ha guidato il ministero delle finanze dal 2013 al 2020.

Oltre una ventina di ong scrissero una lettera aperta per denunciare la sua candidatura alla guida dell’OCSE. Motivo? Le dichiarazioni in cui Cormann critica duramente l’obiettivo di arrivare a zero emissioni di CO2 entro il 2050. O come quando invitò gli studenti australiani a «restare a scuola», invece che andare ad una manifestazione in difesa dell’ambiente.

Negli ultimi tempi ha pero ammorbidito le sue posizioni sul clima, anche per sedurre l’OCSE, che ha fatto della tutela dell’ambiente una delle sue priorità al fianco dello sviluppo economico.

Nella corsa per prendere la direzione dell’organismo parigino, Cormann si è piazzato davanti all’ex commissaria europea al commercio Cecilia Malmström (Svezia), una candidata di peso, che in moltissimi, almeno in Europa, avrebbero voluto vedere alla guida dell’OCSE.

Tra i finalisti della corsa per il posto di segretario generale c’era anche l’ex presidente della Banca nazionale svizzera (BNS) Philipp Hildebrand, che ha tuttavia ritirato la sua candidatura alla fine di febbraio.

